Можно писать только ответы, номер 22, Даю 100 баллов!!
Алгебра
Можно писать только ответы, номер 22, Даю 100 баллов!!
Ответ(ы):
Гость:
В фото больше не вместилось ))) вот подробное решение
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