Алеша Попович добирается от новгорода до логова за 35 дней .добрыня за 15дней. если алеша отправится на 8 дней раньше то добрыня догонит его через

Математика
Алеша Попович добирается от новгорода до логова за 35 дней .добрыня за 15дней. если алеша отправится на 8 дней раньше то добрыня догонит его через
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он не догонит его так как он идет бистро очень бистро
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