Алеша Попович добирается от новгорода до логова за 35 дней .добрыня за 15дней. если алеша отправится на 8 дней раньше то добрыня догонит его через
Математика
Алеша Попович добирается от новгорода до логова за 35 дней .добрыня за 15дней. если алеша отправится на 8 дней раньше то добрыня догонит его через
Ответ(ы):
Гость:
Он не догонит его так как он идет бистро очень бистро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из каждой скороговорки выпиши только родственные слова -названия действий поставив их в начальную форму у подчёркнутых слова выдели приставку помог...
Математика
Помогите пожалуйста!) Этот пример нужно решить В СТОЛБИК. Вот пример: 775 • 498 Пе??вый ответ поставлю как лучший и нажму кнопку спасибо!)
Литература