Алеша Попович добирается от новгорода до логова за 35 дней .добрыня за 15дней. если алеша отправится на 8 дней раньше то добрыня догонит его через

Математика

Алеша Попович добирается от новгорода до логова за 35 дней .добрыня за 15дней. если алеша отправится на 8 дней раньше то добрыня догонит его через

Автор: Гость