По английскому языку Запиши Что можно делать только летом только зимой в любое вр??мя года

Английский язык
По английскому языку Запиши Что можно делать только летом только зимой в любое вр??мя года
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Гость:
Only in summer you can walk in shorts and t-shirt sneakers only in the summer you can swim. only in winter you can play snowballs and build a snowman
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