Длина стороны квадрата равна 4 см. Найдите с точностью до см площадь закрашенной фигуры.
Математика
Длина стороны квадрата равна 4 см. Найдите с точностью до см площадь закрашенной фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) если перевернуть фигуру и правельно разметить то получится одна сторона 4 см. а другая 5.5. надеюсь что помогла :)
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