Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч, через 12 часов из того же города вслед поезду вылетел вертолет, скорость которого в 7 раз больше скорости поезда и догнал поезд на половине пути от А до В. найдите расстоя...

Математика

Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч, через 12 часов из того же города вслед поезду вылетел вертолет, скорость которого в 7 раз больше скорости поезда и догнал поезд на половине пути от А до В. найдите расстояние от города А до города В.

Автор: Гость