Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч, через 12 часов из того же города вслед поезду вылетел вертолет, скорость которого в 7 раз больше скорости поезда и догнал поезд на половине пути от А до В. найдите расстоя...
Математика
Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч, через 12 часов из того же города вслед поезду вылетел вертолет, скорость которого в 7 раз больше скорости поезда и догнал поезд на половине пути от А до В. найдите расстояние от города А до города В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7×50=350 2)350+50=400 3)400×12=4800
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