Длина стороны квадрата5дм2 найти площадь и периметр квадрата.

Математика
Длина стороны квадрата5дм2 найти площадь и периметр квадрата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=5дм в квадате=25 дм квадатных Периметр=4*5дм=20дм
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