Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м а ширина 5 м его площадь составляет д??сятую часть площади огорода найди площадь огорода
Математика
Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м а ширина 5 м его площадь составляет д??сятую часть площади огорода найди площадь огорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*5=100 кв.м - площадь цветника 100*10=1000 кв.м - площадь огорода
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