Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м а ширина 5 м его площадь составляет д??сятую часть площади огорода найди площадь огорода

Математика

Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м а ширина 5 м его площадь составляет д??сятую часть площади огорода найди площадь огорода

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