Длина участка прямоугольной формы 32 см, а ширина 2 см. На каждый его квадратный сан??иметр дюмовочка посадила по 2 зернышка. Сколько зернышек посадила дюймовочка. решение?

Математика

Длина участка прямоугольной формы 32 см, а ширина 2 см. На каждый его квадратный сан??иметр дюмовочка посадила по 2 зернышка. Сколько зернышек посадила дюймовочка. решение?

Автор: Гость