Длина участка прямоугольной формы 32 см, а ширина 2 см. На каждый его квадратный сан??иметр дюмовочка посадила по 2 зернышка. Сколько зернышек посадила дюймовочка. решение?
Математика
Длина участка прямоугольной формы 32 см, а ширина 2 см. На каждый его квадратный сан??иметр дюмовочка посадила по 2 зернышка. Сколько зернышек посадила дюймовочка. решение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим площадь участка S=a*b S=32*2=64 (кв см) Вычислим кол-во зернышек 64*2=128 (з) ответ:128 зернышек посадила Дюймовочка.
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