Длина водохранилища 600 километров а его ширина 400 километров поездка на катере через водохранилище по его длине занимает на 10 часов больше чем по ширине За сколько времени при одинаковой скоростью можно пересечь водохранилищ...

Математика

Длина водохранилища 600 километров а его ширина 400 километров поездка на катере через водохранилище по его длине занимает на 10 часов больше чем по ширине За сколько времени при одинаковой скоростью можно пересечь водохранилище по его длине и по его ширине

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