Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530 шпал . Сколько шпал нужно доставить ?

Математика

Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530 шпал . Сколько шпал нужно доставить ?

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