Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530 шпал . Сколько шпал нужно доставить ?
Математика
Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530 шпал . Сколько шпал нужно доставить ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 км - 252000 шпал 50 платформ - 26500 шпал 252000/26500=примерно10 ответ: 10 платформ
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