Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530 шпал . Сколько шпал нужно доставить ?

Математика
Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530 шпал . Сколько шпал нужно доставить ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 км - 252000 шпал 50 платформ - 26500 шпал 252000/26500=примерно10 ответ: 10 платформ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собрали с 2 грядок по 9 килограмм огурцов из нескольких грядок по 8 килограмм помид??ров всего собрали 74 килограмм овощей Со скольки грядок собрал...
Ответить
История
10 самх важных фактов о Рюрике!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!!!!!
Ответить
Биология
Укажіть тварина-сапротрофа
Ответить
Математика
Вычислите: ж) -4 x (-3) : 12 з) 15 : 5 (-5) x (-6) и) -64 : (-8) : (-4)
Ответить
Литература
Сочинение на тему человек и природа в сказке-были м.пришвина кладовая солнца пож??луйста умоляю помогите 35 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!
Ответить