Длинна прямоугольного земельного участка 16 м,а ширина 8 м. найти площадь
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Длинна прямоугольного земельного участка 16 м,а ширина 8 м. найти площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*8=128(М в квадрате)- площадь участка
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