Работу убивать и деньги тратить, - сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. Помогите, срочно надо разобрать это предложение по членам и провести синтаксич. разбор!!! 20 балов!!

Русский язык

Работу убивать и деньги тратить, - сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. Помогите, срочно надо разобрать это предложение по членам и провести синтаксич. разбор!!! 20 балов!!

Автор: Гость