Работу убивать и деньги тратить, - сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. Помогите, срочно надо разобрать это предложение по членам и провести синтаксич. разбор!!! 20 балов!!

Русский язык
Работу убивать и деньги тратить, - сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. Помогите, срочно надо разобрать это предложение по членам и провести синтаксич. разбор!!! 20 балов!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работу (дополнение) убивать (сказуемое) и деньги (дополнение) тратить (сказуемое)- сказал ( сказуемое ) Петрович (подлежащее), и Акакий Акакиевич (подлежащее) после (обстоятельство) таких(определение) слов (дополнение) совершенно (обстоятельство) уничтоженный (определение). Повествовательное,невосклицательное,сложное,двусоставное,распространенное,неосложнено. 
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