Закончите предложения географическими обектами называют
География
Закончите предложения географическими обектами называют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географіческими обєктами називають гори оіки зданія
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