Круг разбили на 3 сектора Углы двух секторов равны 1) 40 и 90 гадусов 2)150 и 70 градусов 3)50 и 210 градусов Вычислите угол 3 сектора
Математика
Круг разбили на 3 сектора Углы двух секторов равны 1) 40 и 90 гадусов 2)150 и 70 градусов 3)50 и 210 градусов Вычислите угол 3 сектора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 360-(40+90)=360-130=230градусов 2)360-(150+70)=360-220=140градусов 3) 360-(50+210)=360-260=100градусов
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