Круг разбили на 3 сектора Углы двух секторов равны 1) 40 и 90 гадусов 2)150 и 70 градусов 3)50 и 210 градусов Вычислите угол 3 сектора

Математика

Круг разбили на 3 сектора Углы двух секторов равны 1) 40 и 90 гадусов 2)150 и 70 градусов 3)50 и 210 градусов Вычислите угол 3 сектора

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