Сформулируйте небольшое высказывания на одну из тем, использовав для обоснования своей мысли афоризмы
Русский язык
Сформулируйте небольшое высказывания на одну из тем, использовав для обоснования своей мысли афоризмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова - этикетки мыслей. (Сергей Федин) АФОРИЗМ РАЗНОЕ СЛОВО Ничто, так не выдает человека, как искаженная мысль. (znarim) Чтобы понять необходимо принять, чтобы осознать достаточно поразмыслить. (znarim) У сконцентрированной мысли и ответ готов. (znarim) Постижение сути - необратимый процесс законов Вселенной в лабиринте мыслей. (znarim) Требуется постоянная шлифовка мыслей, а не регулярная чистка мозгов. (Аврелий Марков) Если обстановка навевает темные мысли, смени мебель! (Аврелий Марков) Свои мысли лучше держать при себе, особенно если они не твои. (Аврелий Марков) Как помыслишь-помыслишь, так в голове аж дурно становится ... (Аврелий Марков) Как ни старайся поймать мысль за хвост, она все равно сделает ноги. (znarim) Без наброска мысли, не рождается афоризм. (znarim) Мысль - это не только умение читать и писать, но и умение видеть то, что находится между ними. (znarim) Мысль, словно гуляющий по просторам ветер, который сегодня в гостях у одного, а завтра может быть у другого. (znarim) Мысль - это разменная монета ветра между словом и молчанием. (znarim) Проходя мимо чужих мыслей, свои находят родной дом. (znarim) Мысль - словно гуляющий по просторам ветер, который сегодня в гостях у одного, а завтра может быть у другого. (Анжелика Миропольцева) У трудового народа всего одна мысль на троих, но зато какая всеобъемлющая ! (аврелий марков) В мире всеобщего благоденствия на всякую неблагозвучную мысль всегда найдется свой «Tampex». (аврелий марков) Мы даже не замечаем как наши замечательные мысли незаметно переходят в воспоминания. (аврелий марков) Интересно, сколько среди говорящих по-русски русскомыслящих? А сколько среди русскомыслящих трезвомыслящих? И сколько среди трезвомыслящих трезвых? (аврелий марков) Пусть мысль будет чужая, лишь бы слова шли из собственного сердца. (аврелий марков) Серенькие мысли хорошо расходятся в яркой упаковке. (аврелий марков) Мысли роятся в голове только когда у них есть выход на простор. (аврелий марков) Бессмысленно вбивать в головы людей великие мысли, но еще бессмысленнее пытаться выбить их из голов. (аврелий марков) У людей с гладкими мыслями не бывает шероховатостей в жизни. (аврелий марков) Скоро можно будет передавать мысли на расстояние. Вот только передавать будет нечего. И некому. (аврелий марков) Стоит ли пытаться переводить пустые мысли в оригинальные слова? (аврелий марков) Мысли напали из-за угла и долго терзали свою жертву. (аврелий марков) Незваный гость хуже татарина, а непрошеные мысли - и того хуже. (аврелий марков) Не всякий отважится нырнуть в глубокую мысль. Но всякий пыжится. (аврелий марков)
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