Сформулируйте небольшое высказывания на одну из тем, использовав для обоснования своей мысли афоризмы

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Слова - этикетки мыслей. (Сергей Федин) АФОРИЗМ РАЗНОЕ СЛОВО Ничто, так не выдает человека, как искаженная мысль. (znarim) Чтобы понять необходимо принять, чтобы осознать достаточно поразмыслить. (znarim) У сконцентрированной мысли и ответ готов. (znarim) Постижение сути - необратимый процесс законов Вселенной в лабиринте мыслей. (znarim) Требуется постоянная шлифовка мыслей, а не регулярная чистка мозгов. (Аврелий Марков) Если обстановка навевает темные мысли, смени мебель! (Аврелий Марков) Свои мысли лучше держать при себе, особенно если они не твои. (Аврелий Марков) Как помыслишь-помыслишь, так в голове аж дурно становится ... (Аврелий Марков) Как ни старайся поймать мысль за хвост, она все равно сделает ноги. (znarim) Без наброска мысли, не рождается афоризм. (znarim) Мысль - это не только умение читать и писать, но и умение видеть то, что находится между ними. (znarim) Мысль, словно гуляющий по просторам ветер, который сегодня в гостях у одного, а завтра может быть у другого. (znarim) Мысль - это разменная монета ветра между словом и молчанием. (znarim) Проходя мимо чужих мыслей, свои находят родной дом. (znarim) Мысль - словно гуляющий по просторам ветер, который сегодня в гостях у одного, а завтра может быть у другого. (Анжелика Миропольцева) У трудового народа всего одна мысль на троих, но зато какая всеобъемлющая ! (аврелий марков) В мире всеобщего благоденствия на всякую неблагозвучную мысль всегда найдется свой «Tampex». (аврелий марков) Мы даже не замечаем как наши замечательные мысли незаметно переходят в воспоминания. (аврелий марков) Интересно, сколько среди говорящих по-русски русскомыслящих? А сколько среди русскомыслящих трезвомыслящих? И сколько среди трезвомыслящих трезвых? (аврелий марков) Пусть мысль будет чужая, лишь бы слова шли из собственного сердца. (аврелий марков) Серенькие мысли хорошо расходятся в яркой упаковке. (аврелий марков) Мысли роятся в голове только когда у них есть выход на простор. (аврелий марков) Бессмысленно вбивать в головы людей великие мысли, но еще бессмысленнее пытаться выбить их из голов. (аврелий марков) У людей с гладкими мыслями не бывает шероховатостей в жизни. (аврелий марков) Скоро можно будет передавать мысли на расстояние. Вот только передавать будет нечего. И некому. (аврелий марков) Стоит ли пытаться переводить пустые мысли в оригинальные слова? (аврелий марков) Мысли напали из-за угла и долго терзали свою жертву. (аврелий марков) Незваный гость хуже татарина, а непрошеные мысли - и того хуже. (аврелий марков) Не всякий отважится нырнуть в глубокую мысль. Но всякий пыжится. (аврелий марков)