Помагите пожалуйста.Объекты всемирного наследия в разных странах: Венгрия Австрия Греция Аргентина.Примеры объектов всемирного наследия.

Окружающий мир
Помагите пожалуйста.Объекты всемирного наследия в разных странах: Венгрия Австрия Греция Аргентина.Примеры объектов всемирного наследия.
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Гость:
Австрия альпыыыыыыыыы
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