Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: v=12-4t (м/с) на??ертите график зависимости v(t) и определите перемещение тела за 3 с

Математика

Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: v=12-4t (м/с) на??ертите график зависимости v(t) и определите перемещение тела за 3 с

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