Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: v=12-4t (м/с) на??ертите график зависимости v(t) и определите перемещение тела за 3 с
Математика
Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: v=12-4t (м/с) на??ертите график зависимости v(t) и определите перемещение тела за 3 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График не нарисую. ,v=3-t (м/с)
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