В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов сторона ВС=7 sin A=0,4 найдете AB
Математика
В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов сторона ВС=7 sin A=0,4 найдете AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin A= BC/AB 4/10=7/x 4x=70 x=17.5
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