На рис.3.59 изображены квадраты no1,2,3,4 периметр квадрата no1 равен 20см.no2 12 см. найдите: периметр no3 площадь no4 номер 559 помогите пж
Математика
На рис.3.59 изображены квадраты no1,2,3,4 периметр квадрата no1 равен 20см.no2 12 см. найдите: периметр no3 площадь no4 номер 559 помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата №1 = 20:4 = 5 см, №2 = 12:4 = 3 см. Сторона квадрата №3 = 5+3 = 8 см, его периметр 8*4 = 32 см. Сторона квадрата №4 = 8+3 = 11 см, его периметр 11*4 = 44 см.
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