1,8(1-2x)=-2(1,8x+3)+7,8 решите пожалуйста

Математика
1,8(1-2x)=-2(1,8x+3)+7,8 решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8-3,6х=-3,6х-6+7,8 -3,6х+3,6х=-1,8-6+7,8 0=0 на 0 делить нельзя,следовательно,решений нет.
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