Составить предложения со словосочетаниями: смотреть вверх, теплый шарф,передать ??ругу, осенние каникулы,бабушкины сказки

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Составить предложения со словосочетаниями: смотреть вверх, теплый шарф,передать ??ругу, осенние каникулы,бабушкины сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Если смотреть вверх то можно увидеть бескрайние просторы голубого неба. 2.Бывает идёшь зимой по улице и чувствуешь на себе вязанный мамиными руками  тёплый шарф. 3.Иногда когда сидишь на уроке и стаёт скучно так и хочется передать другу что-то интересное. 4.Осенние каникулы- это весёлая пора когда ты не должен ходить в школу, ты можешь спать сколько хочешь, гулять, играть и жить в своё удовольствие. 5.Даже когда встаёшь взрослым всё равно иногда вспоминаешь бабушкины сказки.      
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