Составить предложения со словосочетаниями: смотреть вверх, теплый шарф,передать ??ругу, осенние каникулы,бабушкины сказки

Гость: Гость:

1.Если смотреть вверх то можно увидеть бескрайние просторы голубого неба. 2.Бывает идёшь зимой по улице и чувствуешь на себе вязанный мамиными руками тёплый шарф. 3.Иногда когда сидишь на уроке и стаёт скучно так и хочется передать другу что-то интересное. 4.Осенние каникулы- это весёлая пора когда ты не должен ходить в школу, ты можешь спать сколько хочешь, гулять, играть и жить в своё удовольствие. 5.Даже когда встаёшь взрослым всё равно иногда вспоминаешь бабушкины сказки.