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Как необходимо ориентироваться в планшет
География
Как необходимо ориентироваться в планшет
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. Планшет это лист фанеры или картона
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