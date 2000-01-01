Когда появились эфталитские монеты

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На территории Эфиопии первые собственные монеты — золотые, серебряные и бронзовые[en] — чеканились в Аксумском царстве, начиная со II и оканчивая XI веком. Затем до начала XIX века выпуск собственных денег не производится. Использовались византийские монеты, монетыАрабского халифата и других исламских государств, а также бруски соли, так называемые «амоле»[источник не указан 1253 дня]. В 1807—1886 годах собственные монеты чеканил султан Харэра. Иногда в XIX веке на монетах других стран делались локальные надчеканки. ￼ Талер (быр) Марии Терезии британской чеканки В XVIII — первой половине XX века самой популярной монетой на территории современной Эфиопии был талер Марии Терезии, который выпускался сначала в качестве инструмента внутреннего денежного обращения, но затем стал использоваться для внешней торговли. В качестве торговой монеты талер Марии Терезии продолжали выпускать до середины XX века (в том числе по соглашению с Австрией другие страны). С 1751 по 2000 год было отчеканено около 389 млн экземпляров монеты, ставшей самой распространённой в Леванте и Северо-Восточной Африке. Из этих регионов её не смогли вытеснить ни песо[en], нилёвендальдер, ни чеканившиеся специально для местных рынковторговые монеты других государств[1][2].