Сочинение на казахском 5 6 предложений на тему вредные вещества
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском 5 6 предложений на тему вредные вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вредное вещество – это вещество, которое в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящих и последующих поколений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 650 км,вышли два поезда на встречу.Один п??ошёл 250км,а другой—на 35 км меньше.На каком расстоянии друг о...
История
Другие предметы
Ахондроплазия имеется у отца будущего ребенка, мать фенотипически нормальна. как??ва вероятность рождения больного, если известно, что обе бабушки ...
Математика
Выполните вычитание. А) 7-2/23,б) 5-4/19,в) 15-17/43,г)8-12/37,д)11-7/29,е) 4-27/39. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!)