Сочинение на казахском 5 6 предложений на тему вредные вещества

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Сочинение на казахском 5 6 предложений на тему вредные вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вредное вещество – это  вещество, которое в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящих и последующих поколений.
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