Из двух городов расстояние между которыми 650 км,вышли два поезда на встречу.Один п??ошёл 250км,а другой—на 35 км меньше.На каком расстоянии друг от друга находятся поезда?

Математика
Из двух городов расстояние между которыми 650 км,вышли два поезда на встречу.Один п??ошёл 250км,а другой—на 35 км меньше.На каком расстоянии друг от друга находятся поезда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250-35=215(км) проехал 2 поезд. 2)250+215=465(км) проехали поезда вместе. 3)650-465=185(км) расстояние между поездами. Ответ: 185 км.
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