Из двух городов расстояние между которыми 650 км,вышли два поезда на встречу.Один п??ошёл 250км,а другой—на 35 км меньше.На каком расстоянии друг от друга находятся поезда?

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 650 км,вышли два поезда на встречу.Один п??ошёл 250км,а другой—на 35 км меньше.На каком расстоянии друг от друга находятся поезда?

Автор: Гость