Уменьшит наибольшее четырехзначное число в 3раза,а получениое значение увеличить в 100раз

Математика
Уменьшит наибольшее четырехзначное число в 3раза,а получениое значение увеличить в 100раз
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Автор: Гость
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Гость:
9999:3=3333 3333*100=333300 Ответ: 333 300
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