Уменьшит наибольшее четырехзначное число в 3раза,а получениое значение увеличить в 100раз
Математика
Уменьшит наибольшее четырехзначное число в 3раза,а получениое значение увеличить в 100раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9999:3=3333 3333*100=333300 Ответ: 333 300
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