Оля и рома идут навстречу друг другу сейчас растояние между ними 800 метров оля идё?? со скоростью 70 метро в1 минуту а рома 80 метров в минуту через сколько минут растояние между ними буде равно 350 м

Математика
Оля и рома идут навстречу друг другу сейчас растояние между ними 800 метров оля идё?? со скоростью 70 метро в1 минуту а рома 80 метров в минуту через сколько минут растояние между ними буде равно 350 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)70+80=150 м/ч общая скорость 800-350=450 м прошли вместе 450:150=3 мин
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