Оля и рома идут навстречу друг другу сейчас растояние между ними 800 метров оля идё?? со скоростью 70 метро в1 минуту а рома 80 метров в минуту через сколько минут растояние между ними буде равно 350 м

Математика

Оля и рома идут навстречу друг другу сейчас растояние между ними 800 метров оля идё?? со скоростью 70 метро в1 минуту а рома 80 метров в минуту через сколько минут растояние между ними буде равно 350 м

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