Для чего в русском языке необходима прямая речь?

Гость: Гость:

Прямой речью в тексте изображают, например, диалог двух людей. Можно, конечно написать примерно так: он сказал, что придёт завтра, а ему ответили, что не нужно. Однако если диалог довольно большой, то если постоянно писать он сказал и он ответил, то это выглядит однообразно, топорно и это лишние слова, без которых можно обойтись.