Подберите к словам антонимы Полезный,талантливый,искренний,внимательный,правдивый,откровенный,щедрый,враждебный,расточительный,скрытный,лживый,рассеянный,вредный,бездарный,лицемерный,прославленный,скупой,дружелюбный
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Подберите к словам антонимы Полезный,талантливый,искренний,внимательный,правдивый,откровенный,щедрый,враждебный,расточительный,скрытный,лживый,рассеянный,вредный,бездарный,лицемерный,прославленный,скупой,дружелюбный
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Вредный, ленивый лживый безответственный лживый секретный жадный дружный лицемирный прославленнный правдивый смелый полезный талантливый расточительный скромный жадный враждебный
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