Число протонов и нейтронов в S и как считать
Химия
Число протонов и нейтронов в S и как считать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протоны равны номеру элемента в таблице у серы номер =16 столько и протонов нейтроны находят - от атомной массы отнимают номер=32=16=16
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