Сравни гвидона и царевича Елисея сделайте пожалуйста умоляю
Литература
Сравни гвидона и царевича Елисея сделайте пожалуйста умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гвидон злой,плохой. Царевич Елисей хороший,добрый, храбрый,умный.
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