Апрель определите лирическое значение слова дозор О каких всадниках говорится в ??ексте и Выпишите из перескажите текст сжато

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Апрель определите лирическое значение слова дозор О каких всадниках говорится в ??ексте и Выпишите из перескажите текст сжато
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трактор самокат велосипед
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