Крокодил Гена купил 4 котлеты,а Чебурашка купил 6 пирожков. За всю покупку они отда??и 12 одинаковых монеток ,причем оба за свои покупки заплатили поровну.Сколько таких монеток надо отдать за 1 пирожок?

Математика
Крокодил Гена купил 4 котлеты,а Чебурашка купил 6 пирожков. За всю покупку они отда??и 12 одинаковых монеток ,причем оба за свои покупки заплатили поровну.Сколько таких монеток надо отдать за 1 пирожок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 4 котлеты и 6 пирожков стоят 12 монеток и за каждую покупку заплатили поровну, то 12÷2=6 монеток стоит одна покупка 6÷6=1 монетку стоит 1 пирожок Ответ: за 1 пирожок надо отдать 1 монетку
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