Крокодил Гена купил 4 котлеты,а Чебурашка купил 6 пирожков. За всю покупку они отда??и 12 одинаковых монеток ,причем оба за свои покупки заплатили поровну.Сколько таких монеток надо отдать за 1 пирожок?

Математика

Крокодил Гена купил 4 котлеты,а Чебурашка купил 6 пирожков. За всю покупку они отда??и 12 одинаковых монеток ,причем оба за свои покупки заплатили поровну.Сколько таких монеток надо отдать за 1 пирожок?

Автор: Гость