Как вы думаете, почему нервная ткань в отличие от прочих типов тканей не имеет раз??овидностей?
Биология
Как вы думаете, почему нервная ткань в отличие от прочих типов тканей не имеет раз??овидностей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом нет просто необходимости. Нервная ткань и так хорошо проводит импульсы, и делить ее на разновидности было бы глупо и неудобно, так как организм целый ему нету смысла в ноге иметь один тип нервов а в руке другой. Это выглядело как проводка из кусков проволоки. А таким образом как у нас построена нервная система мы имеем цельный кусок проволоки.
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