Помагите.Обьекты всемирного наследия в разных странах:Венгрия Австрия Греция Аргентина. Приведите примеры.
Окружающий мир
Помагите.Обьекты всемирного наследия в разных странах:Венгрия Австрия Греция Аргентина. Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Австрии альпыыыыыыыыыы
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