Из каких сказок А.С Пушкина эти герои: тридцать витязей, балда, баба бабариха, царе??ич елисей, золотая рыбка,царь дадон

Литература
Из каких сказок А.С Пушкина эти герои: тридцать витязей, балда, баба бабариха, царе??ич елисей, золотая рыбка,царь дадон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баба бабариха из Сказки о царе салтане , царевич Елисей из Сказки О мертвой царевны и о семи богатырях, это все что я знаю
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