С какой скоростью ученик 4 класса Петя может идти из школы домой? Подчеркни правил??ный ответ. А.3000м/с B.50м/мин C.1км/мин D.900м/мин E.45км/ч

Математика

С какой скоростью ученик 4 класса Петя может идти из школы домой? Подчеркни правил??ный ответ. А.3000м/с B.50м/мин C.1км/мин D.900м/мин E.45км/ч

Автор: Гость