С какой скоростью ученик 4 класса Петя может идти из школы домой? Подчеркни правил??ный ответ. А.3000м/с B.50м/мин C.1км/мин D.900м/мин E.45км/ч
Математика
С какой скоростью ученик 4 класса Петя может идти из школы домой? Подчеркни правил??ный ответ. А.3000м/с B.50м/мин C.1км/мин D.900м/мин E.45км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В?потому что человек может двигаться с максимальной скорстью 5 км/ч
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