Которая искра не тлеет та и не горит смысл
Литература
Которая искра не тлеет та и не горит смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в шашлыках и люля кебабах, ну соответсвенно с коньячком
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