ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО НУЖНО!! ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ!!!! ВОПРОСЫ: 1)П. А. Сорокин называет несколько пар процессов взаимодействия. Определите, на основе какого критерия выделена каждая из них.2)Какие со...

Гость: Гость:

• «Социальная жизнь вся — конфликт, поскольку она изменчива. В человеческих обществах нет постоянства, ибо в них нет ничего устойчивого. Поэтому именно в конфлик­те заключены творческое ядро любых сообществ и возмож­ность свободы». • «Человеческое сознание... есть не что иное, как кол­лективное сознание группы, к которой мы принадлежим». Первое: человек появился раньше, чем общество. • Второе: человек становится человеком только в обще­стве; поэтому сначала возникло общество, а затем человек. В реальной жизни существует чрезвычайно обширное многообразие социальных, среди которых выделяются два основных типа (вида): сотрудничество и соперничество. Это играет огромную роль в обществе. Люди стараются быть лучше кого то .