ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО НУЖНО!! ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ!!!! ВОПРОСЫ: 1)П. А. Сорокин называет несколько пар процессов взаимодействия. Определите, на основе какого критерия выделена каждая из них.2)Какие со...
Обществознание
ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО НУЖНО!! ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ!!!! ВОПРОСЫ: 1)П. А. Сорокин называет несколько пар процессов взаимодействия. Определите, на основе какого критерия выделена каждая из них.2)Какие социальные отношения называет автор?Подумайте,как можно дополнить этот ряд.3)Без каких условий,по мнению автора,не может существовать явление взаимодействия?Объясните почему.4)Опираясь на текст и обществоведческие знания,объясните,почему социальные взаимодействия играют важную роль в развитии личности и общества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
• «Социальная жизнь вся — конфликт, поскольку она изменчива. В человеческих обществах нет постоянства, ибо в них нет ничего устойчивого. Поэтому именно в конфликте заключены творческое ядро любых сообществ и возможность свободы». • «Человеческое сознание... есть не что иное, как коллективное сознание группы, к которой мы принадлежим». Первое: человек появился раньше, чем общество. • Второе: человек становится человеком только в обществе; поэтому сначала возникло общество, а затем человек. В реальной жизни существует чрезвычайно обширное многообразие социальных, среди которых выделяются два основных типа (вида): сотрудничество и соперничество. Это играет огромную роль в обществе. Люди стараются быть лучше кого то .
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