Подбери К данным фразеологизмам синонимы объяснить значение фразеологизма. руко?? подать, одного поля ягоды, за тридевять земель
Русский язык
Подбери К данным фразеологизмам синонимы объяснить значение фразеологизма. руко?? подать, одного поля ягоды, за тридевять земель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукой падать - не далеко,одного поля ягоды-одинаковые,за тридевять земель- далеко
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