Помогите сделать 5ое. Заменить выдереные слова синонимами
Английский язык
Помогите сделать 5ое. Заменить выдереные слова синонимами
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1) wrong 2)was successful 3)separated 4)sentences 5)may be
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