Не принимаю пустые,бессмысленные ответы! буду жаловаться,ваши ответы удалят. помогите упростить и решить выражения,задания на листочке. не могу никак. спасибо заранее.8 класс

Алгебра

Не принимаю пустые,бессмысленные ответы! буду жаловаться,ваши ответы удалят. помогите упростить и решить выражения,задания на листочке. не могу никак. спасибо заранее.8 класс

Автор: Гость