Не принимаю пустые,бессмысленные ответы! буду жаловаться,ваши ответы удалят. помогите упростить и решить выражения,задания на листочке. не могу никак. спасибо заранее.8 класс
Алгебра
Не принимаю пустые,бессмысленные ответы! буду жаловаться,ваши ответы удалят. помогите упростить и решить выражения,задания на листочке. не могу никак. спасибо заранее.8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот смотри я решила , сдесь 1 и 2 номер , 3 не вмещается
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