При каких x F(x)=0 1) f(x)=x^2 * e^-x 2) f(x)=x/2 - cosx/2 (косинус x деленное на 2)

Алгебра
При каких x F(x)=0 1) f(x)=x^2 * e^-x 2) f(x)=x/2 - cosx/2 (косинус x деленное на 2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(x)=x^2 * e^-x x²*e^-x=0 e^-x>0 при любом х x²=0 x=0 2) f(x)=x/2 - cosx/2 x/2=cosx/2 x=-1
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