Сочинение-миниатюра "чтение-вот лучшее учение"

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Сочинение-миниатюра "чтение-вот лучшее учение"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините, напишу кратко-Чтение помогает нам развиваться,с помощью чтения мы учимся, читая книги мы познаем для себя что-то новое, а так же развиваем технику чтения, книги-это наши друзья!
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