Ученый и его достижение Докучаев

География
Ученый и его достижение Докучаев
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достижения Василия Докучаева: • Предложил новую классификацию и методику оценки почв в России • Был членом 13 разнообразных научных обществ • Награжден восемью орденами и медалями • Открыл основные закономерности образования разнообразных почв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном ящике было 17 кг моркови.во втором-16 кг..когда продали несколько килограмм осталось 15 кг.сколько килограммов моркови продали?
Ответить
Алгебра
Доказать, что при любом m значение варажения (m^3-43m) кратно 6...
Ответить
Другие предметы
План действия при извержении вулкана
Ответить
Математика
1,8(1-2x)=-2(1,8x+3)+7,8 решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сочинение-миниатюра "чтение-вот лучшее учение"
Ответить