Ученый и его достижение Докучаев
География
Ученый и его достижение Докучаев
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Достижения Василия Докучаева: • Предложил новую классификацию и методику оценки почв в России • Был членом 13 разнообразных научных обществ • Награжден восемью орденами и медалями • Открыл основные закономерности образования разнообразных почв
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