Какие разделы головного мозга развиты у человека(сравните с животным)

Биология
Какие разделы головного мозга развиты у человека(сравните с животным)
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Гость:
У человека развиты большие полушария головного мозга
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