Принадлежит ли графику функции у=-х в 3 степени точка M(-4;64)
Алгебра
Принадлежит ли графику функции у=-х в 3 степени точка M(-4;64)
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64=-4^3 64=-64 Не принадлежит
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