Автобус проехал 12 км со скоростью 10м\с. найти время двидение

Физика
Автобус проехал 12 км со скоростью 10м\с. найти время двидение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=t*v t=S/v t=12*1000/10=1200c
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