Автобус проехал 12 км со скоростью 10м\с. найти время двидение
Физика
Автобус проехал 12 км со скоростью 10м\с. найти время двидение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=t*v t=S/v t=12*1000/10=1200c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: v=12-4t (м/с) на??ертите график зависимости v(t) и определите перемещение тела...
Немецкий язык
Срочно!Нужно как максимум за 30 минут сделать домашнее задание!Помогите,заранее очень вам благодарна. Vollendet die Sätze! 1)Wir arbeiten in .....
Математика