Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника

Геометрия
Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72+(72-18)=128дм-периметр треугольника 72-18 это третья сторона, если я правиьо поняла задачу
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