Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника

Геометрия

Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника

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