Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника
Геометрия
Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72+(72-18)=128дм-периметр треугольника 72-18 это третья сторона, если я правиьо поняла задачу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши слова по группам: а)общеупотребительные слова, б)ограниченные в употреб??ении-(диалектные и профессиональные)\ Книга, быстрина, слова...
Окружающий мир
Помагите пожалуйста.Объекты всемирного наследия в разных странах: Венгрия Австрия Греция Аргентина.Примеры объектов всемирного наследия.