Небольшое шуточное произведение в котором можно найти совет,-

Литература
Небольшое шуточное произведение в котором можно найти совет,-
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Гость:
Басня. Скорее всего...
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